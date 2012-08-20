Придніпровська залізниця за 7 місяців направила на ремонтно-колійні роботи 266 млн грн

Придніпровська залізниця з початку 2012 року направила на ремонтно-колійні роботи 266,1 млн грн.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, в січні-липні 2012 року працівники залізниці модернізували 53,2 км колій, капітально відремонтували 53 км, провели середній та комплексно-оздоровчий ремонт на 140 км колій.

Нагадаємо, на початку 2012 року Придніпровська залізниця оголосила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа підприємства перевищує 3 200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. ПЖД відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% порівняно з 2010 роком - до 116,7 млн ​​тонн.

У першому півріччі 2012 року Придніпровська залізниця скоротила щодо відповідного періоду 2011 року чистий прибуток на 16,3% - до 31,435 млн грн.