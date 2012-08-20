ПЗЗ в червні-липні відправила 1477 потягів власного формування

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) у червні-липні 2012 року відправила у далекому сполученні 1477 потягів власного формування.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, всього за два літні місяці залізниця відправила 3588 потягів далекого прямування.

Для організації літніх перевезень Південно-Західна залізниця додатково призначила 12 літніх графікових потягів та сформувала 16 рухомих складів.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 7 місяців 2012 року відправлення пасажирів на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) скоротилася на 4,3%.

Раніше ПЗЗ повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток на 47,2% проти 2010 року - до 128,965 млн грн.