ПЗЗ відзначає збільшення середнього часу використання вантажних вагонів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) відзначає збільшення в липні 2012 року середнього часу користування вантажними вагонами на під'їзних коліях до 22,2 години, що на 6,04 години більше, ніж у липні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, під вантажними операціями на під'їзних коліях найбільше простоюють вагони з вугіллям, газом, зерновими вантажами і лісоматеріалами.

Серед основних причин простою, зокрема, тривале проведення митних операцій, проведення та очікування результатів аналізу якості вугілля, недолік вантажу і поломка навантажувальних механізмів.

За даними ПЗЗ, в липні 2012 року, зокрема, ТОВ фірма «ТехНова» на станції Чернігів при нормі знаходження вагонів на під'їзній колії під вантажними операціями 3,42 години затримувала вагони в середньому на середньому 32,66 години, «Агроцентр ЄвроХім-Україна »на станції Путивль замість 4,6 годин затримувало вагони на 69,97 години, ТОВ« Конотопський елеватор» на станції Вирівка при нормі 2,5 години затримувало вагони на 39,33 годин, «Укрпалетсістем» на станції Коростень перевищував норму більш ніж на 75 годин.

Водночас плата, яку отримує залізниця від власників вантажів за простій вагонів, в липні 2012 року зросла на 55% в порівнянні з липнем 2011 року - до 6,7 млн ​​грн.

Нагадаємо, раніше ПЗЗ повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток на 47,2% в порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн грн.