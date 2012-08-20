Залізниці України в січні-липні безплатно перевезли 144 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів

Залізниці України в січні-липні 2012 року безплатно перевезли близько 144 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів на суму понад 30 тис. грн, повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, за 7 місяців безплатним проїздом скористалися 81,4 тис. дітей-сиріт (у січні-липні 2011 року - 82,7 тис.) і 60,9 тис. дітей-інвалідів (у 2012 році - 67,1 тис.), а також 1,5 тис. дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців і залізничників.

Довідка УНІАН. Акція «Укрзалізниці» з безплатного перевезення дітей діє з 2000 року. Цією послугою можуть скористатися діти до 16 років, що належать до категорій дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів і залізничників.

Добродійна акція поширюється на плацкартні вагони потягів внутрішнього сполучення.