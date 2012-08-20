Нацрада вилучила з ліцензійних заяв на мовлення графу про мови

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення затвердила нові зразки заяв про видачу (продовження), переоформлення та видачу дубліката ліцензій на мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, відповідний наказ підписав голова регуляторного органу Володимир Манжосов сьогодні, 20 серпня.

Зокрема, із зразків заяв вилучено графу «Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (%)».

У повідомленні пояснюється, що документи було підготовлено у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про засади державної мовної політики», а також зважаючи на неодноразові звернення суб’єктів господарювання.

У контексті прийнятого рішення представників Нацради в областях, містах Києві та Севастополі зобов’язано довести до відома керівників телерадіоорганізацій інформацію про можливість переоформлення ліцензій на мовлення.

Водночас, деякі експерти не виключають поступового зникнення української мови з українського теле- і радіоефіру через запровадження норм Закону «Про засади державної мовної політики».

Зокрема, керівний партнер юридичної компанії Jurimex Юрій Крайняк наголошував на тому, що закон про мови передбачає тотальне переоформлення ліцензій на мовлення на підставах, не передбачених законом про телерадіомовлення, про що писала «Телекритика».

На думку Ю.Крайняка, зникнення української мови з українського теле- та радіоефіру, «скоріш за все, стане питанням часу»: «У комплексі з іншими встановленими законом правилами українська мова може повторити долю білоруської, якої більшість населення Білорусі не знає».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

31 липня голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав цей закон.

8 серпня Президент України Віктор Янукович підписав закон.

10 серпня мовний закон набув чинності.