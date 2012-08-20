Експорт послуг зв'язку України в 1-му півріччі знизився на 16,8%

Експорт послуг зв'язку України в 1-му півріччі 2012 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 16,8% і становив 138,9 млн. грн. Про це повідомляється у випуску Державної служби статистики України «Зовнішня торгівля України послугами в 1 півріччі 2012 року».

За звітний період також сталося і зниження імпорту послуг зв'язку на 2,2% - до майже 74,9 млн. грн.

Частка експорту послуг зв'язку в загальному експорті послуг України становила 2,1%, імпорту – 2,3%.

Експорт комп'ютерних послуг України в 1-му півріччі 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 42% і становив майже 329,7 млн. грн. Імпорт комп'ютерних послуг за цей же період збільшився на 13,8% і становив 111 млн. грн. Частка експорту комп'ютерних послуг у загальному експорті послуг України становила 5%, імпорту – 3,4%.