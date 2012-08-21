Apple визнана найдорожчою компанією у світі

Американська Apple - найбільший виробник комп'ютерної техніки, мобільних телефонів і програмного забезпечення - стала найдорожчою компанією в світі.

Вартість акцій Apple з розрахунків, заснованих на індекс Dow Jones, наразі оцінюється у понад 620 млрд дол.

Колишній рекорд - 619 млрд дол. - належав компанії Microsoft (стільки коштував розробник операційної системи Windows в 1999 році).

На думку бізнес-аналітиків, на підвищенні вартості Apple позначилася впевненість інвесторів в успішному просуванні на ринок нових продуктів корпорації, таких як iPhone 5 і нової моделі iPad, передає ВВС.