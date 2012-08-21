Крюківський завод поставить у Таджикистан 15 пасажирських вагонів

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) до 2013 року поставить до Таджикистану 15 пасажирських вагонів.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, раніше підприємство не поставляло пасажирські вагони в Таджикистан.

Виробництво пасажирських вагонів для Таджикистану на заводі розпочнеться у вересні.

Суму контракту на купівлю українських вагонів Таджикистаном на підприємстві не повідомляють.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

Завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.