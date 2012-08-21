"Ютейр-Україна" отримала п'ятий літак ATR-72-500

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» отримала безпосередньо із заводу-виробника в Тулузі п'ятий літак ATR-72-500.

Як повідомили УНІАН в компанії, новий літак UR-UTL, який став п'ятим судном такого класу, отриманим «Ютейр-Україна» з квітня 2012 року, прибув до Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 19 серпня.

Увечері цього ж дня літак UR-UTL виконав перший рейс за маршрутом Київ-Львів. Даний напрямок стало четвертим, на якому «Ютейр-Україна» буде використовувати повітряні судна цього типу на постійній основі.

Крім того, в авіакомпанії повідомили, що «Ютейр-Україна» отримала два літаки Bombardier CRJ-200, збільшивши таким чином їх кількість до чотирьох.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ютейр Україна» базується в аеропорту "Київ" (Жуляни). У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% проти 2010 року - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «Ютейр Україна» виконала 1770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

На сьогоднішній день флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300,5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 747-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТейр-Україна» виконує внутрішні рейси з Києва в Донецьк, Львів, Одеса, Сімферополь, Харків, а також міжнародні рейси в Москву з Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Миколаєва та чартерні рейси при співпраці з ТОВ «Anex Tour» з Києва до Анталії, Хургади, Шарм-ель-Шейху.