«Укрзалізниця» має намір пустити у напрямку Київ-Дніпропетровськ «Українські експреси»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір до 20 вересня завершити всі роботи з модернізації напрямку Київ-Дніпропетровськ, яким планується пустити швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», рух «Українських експресів» на напрямку Київ-Дніпропетровськ може початися з вересня 2012 року.

Роботи з модернізації залізничної інфраструктури для організації руху пасажирських поїздів категорії Інтерсіті+ на напрямку Київ-Дніпропетровськ проводяться на території лінійних підрозділів Південно-Західної, Одеської і Придніпровської залізниць.

На даний час Головне управління перевезень «Укрзалізниці» розробляє графік руху «Українських експресів». Планується, що ці поїзди долатимуть відстань від Києва до Дніпропетровська швидше, ніж «Столичні експреси», які перебувають у дорозі 6 годин 02 хвилини, оскільки вони є двосистемними, і не потребують часу на заміну локомотива, яка проводиться на станції П'ятихатки-Стикова.

«Зупинка для перемикання двигунів з постійного струму на змінний і навпаки займе не більше 5 хвилин замість нинішніх 20 хвилин», - повідомили в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Залізницями України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.