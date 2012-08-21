Затримано киянина, який «замінував» аеропорт "Бориспіль"

У міліції заявляють про затримання підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування аеропорту "Бориспіль".

"Ця людина психічно неврівноважена. Цей чоловік телефонував двічі з проміжком у кілька хвилин з однією і тією самою фразою, що аеропорт заміновано", - повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Київській області.

За інформацією прес-служби, з терміналу "F" було евакуйовано близько 3 тис. осіб, з терміналів "C" і "В" - близько 2 тис. чол.

"Оперативно-технічні служби нічого не виявили", - відзначив співбесідник агентства.

У прес-службі також відзначили, що той, хто телефонував, - киянин і дзвінки здійснював з Києва.

У столичному главку міліції уточнили, що дзвінки здійснювалися з телефонних автоматів у столиці - з Чоколівського бульвару і Червонозоряного проспекту. Дзвінки надійшли на телефон "102" о 14.06 і о 14.14.

За їхніми словами, чоловік, який телефонував, - 1983 року народження, перебуває на психіатричному обліку. "Є рішення суду щодо його примусового лікування", - уточнили в міліції.

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Аеропорт “Бориспіль” відновив роботу в нормальному режимі

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” відновив роботу в нормальному режимі після перевірки повідомлення про замінування аеропорту.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, повідомлення про замінування виявилося неправдивим, інформація не підтвердилася.

Під час перевірки повідомлення були евакуйовані пасажири з терміналів B і F. Нештатна ситуація тривала близько 30 хвилин.

Крім того, в аеропорту повідомили, що затримок рейсів у зв'язку з повідомленням про замінування в аеропорту не було.

«Жодної затримки, окрім планової, про яку ми були попереджені наперед, не було. Цей рейс буде пізніше», - сказали в аеропорту.

Водночас в аеропорту підтвердили, що пасажирів, які прилетіли в аеропорт, не пускали у термінали.

«У термінали пасажирів на приліт дійсно не пускали, але це було зроблено для безпеки пасажирів. Вони мали деякий дискомфорт, проте він був незначним порівняно з тим, що було б, якби інформація про замінування підтвердилася. Тому, дійсно, пасажири перебували в літаках або на перонах. У термінальні комплекси їх дійсно якийсь час не пропускали», - повідомили в аеропорту.