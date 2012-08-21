Підготовка до швидкісного руху Київ-Дніпропетровськ гарантує максимальну безпеку

Роботи з підготовки напрямку Київ-Дніпропетровськ до організації швидкісного залізничного руху забезпечать максимальний рівень безпеки, повідомили УНІАН у ержавній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, для забезпечення максимального рівня безпеки руху на ділянці Київ-Дніпропетровськ буде виконано роботи, які забезпечують нормативну видимість швидкісних потягів, замінено на сучасні шлагбауми дев'яти залізничних переїздів.

Крім того, станції і платформи, де це необхідно, буде обладнано гучномовним зв'язком, який попереджатиме пасажирів про наближення швидкісного експресу.

Загалом план підготовки напрямку Київ-Дніпропетровськ до організації швидкісного руху передбачає проведення робіт на території лінійних підрозділів Південно-Західної, Одеської і Придніпровської залізниць (ПрЗ), при цьому основний обсяг буде виконано на території ПрЗ.

Зокрема, планується, що на перегонах і станціях ділянки П’ятихатки-Стикова-Дніпропетровськ буде усунуто ненормативні перепади контактної підвіски, замінено 25 км контактного дроту і 30 секційних ізоляторів, додатково встановлено 50 опор контактної мережі, виконан різні види ремонту колій.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує до 20 вересня завершити всі роботи з модернізації напрямку Київ-Дніпропетровськ, яким буде пущено швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

На сьогоднішній день «Українські експреси» курсують з Києва до Донецька, Львова і Харкова.

Довідка УНІАН.Залізницями України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.