Придніпровська залізниця призначила три додаткові потяги до Дня незалежності України

Придніпровська залізниця (ПрЗ) призначила три додаткові потяги до Дня незалежності України.

Як повідомляє прес-служба ПрЗ, зокрема, призначено додатковий потяг № 501/502 Дніпропетровськ-Запоріжжя-Сімферополь, який вирушить з Дніпропетровська 22 серпня о 20.11 і прибуде до Сімферополя 23 серпня о 04.05.

Крім того, призначено потяг № 544/543 Дніпропетровськ-Севастополь, який вирушить з Дніпропетровська 23 серпня о 13.52 і прибуде до Севастополя о 23.00.

Також призначено потяг № 546/545 Севастополь-Дніпропетровськ, який вирушить із Севастополя 26 серпня о 22.05 і прибуде до Дніпропетровська 27 серпня об 11.09.