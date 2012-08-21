Від початку року до 8 серпня на переїздах Одеської залізниці сталося 6 ДТП

Від початку 2012 року станом на 8 серпня на переїздах, розташованих у межах Одеської залізниці (ОЗ), сталося 6 дорожньо-транспортних подій.

Як повідомляє прес-служба ОЗ, в ході розслідувань встановлено, що всі ДТП сталися внаслідок порушення водіями Правил дорожнього руху, зокрема, через виїзд на переїзди при заборонних сигналах сигналізації переїзду.

Так, 4 серпня водій автомобіля ВАЗ-2104, перебуваючи у нетверезому стані, під час спроби заховатися від співробітників ДАІ, виїхав на переїзд Жевахівський, розташований на перетині з вулицею Лиманною, при заборонних показниках світлофорної сигналізації переїзду і при закритих шлагбаумах. Унаслідок порушення правил дорожнього руху водій легковика протаранив брус шлагбауму і зіхтовхнувся з вагонами вантажного потяга. На щастя, обійшлося без жертв.

За сім місяців 2012 року черговими на переїздах зафіксовано 202 порушення Правил дорожнього руху, з них 43 випадки проїзду заборонних показників світлофорної сигналізації переїзду, 137 випадків об'їзду шлагбаумів, під час яких пошкоджено 22 шлагбауми.

Довідка УНІАН.На ОЗ експлуатується 740 переїздів, з яких 194 переїзди обслуговуються черговим працівником, 56 переїздів обладнано чотирма шлагбаумами для перекриття автодоріг на всю ширину проїжджої частини в обох напрямках. 546 переїздів – без чергового, з них 437 переїзди обладнані пристроями сигналізації переїзду.

Всі переїзди регулярно, двічі на рік, підлягають огляду.