Будівництво першої станції метро на Троєщини розпочнеться у вересні

Будівництво першої станції метро в напрямку Троєщини розпочнеться вже у вересні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр Попов після зустрічі з представниками російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («Внєшекономбанк Росії»), дочірня компанія якого - ВАТ «Федеральний центр проектного фінансування» - була визначена переможцем конкурсних торгів на залучення компанії-консультанта щодо реалізації проекту будівництва четвертої лінії київського метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

«Будівництво першої станції метро на Троєщину розпочнеться вже у вересні. Щити, які звільняються від будівництва метро на Теремки, ми переводимо на об’єкт четвертої лінії підземки і починаємо готуватись до будівництва нової лінії, яка, я нагадаю, складатиметься з 12 станцій. Найбільш проблемні ділянки – на правому березі Дніпра, і саме з них ми і розпочнемо. Також цього року ми плануємо розпочати будівництво станції «Райдужна», яка розташовуватиметься за Подільсько-Воскресенським мостовим переходом», - поінформував О.Попов.

За його словами, уже за 3-4 роки столична влада планує ввести в експлуатацію перші станції четвертої лінії метрополітену, на які так довго чекають мешканці Троєщини.

Він зауважив, що вже до кінця серпня міська влада укладе угоду з «Внєшекономбанком Росії», якою будуть закріплені основні принципи партнерства.

О.Попов також запевнив, що участь інвестора у будівництві четвертої гілки метро жодним чином не вплине на вартість проїзду.

У свою чергу голова ДК «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» Володимир Дмітрієв зазначив, що «після підписання відповідних угод між «Федеральним центром проектного фінансування» і КМДА розпочнеться робота зі структурування проекту з тим, аби потім можна було його презентувати потенційним інвесторам».

«Ми плануємо паралельно з підписанням угоди оформити й так звану дорожню карту, яка регламентуватиме права й обов’язки сторін, а також терміни реалізації проекту», – зауважив В.Дмітрієв та додав, що мова йтиме не лише про будівництво лінії метро, а й про проекти, пов’язані із розвитком території.