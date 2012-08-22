Залізниці України за 7 місяців одержали 30% компенсації за перевезення пільговиків

Залізниці України за січень-липень 2012 року перевезли в приміському і дальньому сполученні пасажирів пільгових категорій на суму 334,7 млн. грн, а одержали тільки 100,566 млн. грн компенсації.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в січні-липні залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій, компенсація за яких надходить від обласних держадміністрацій, на суму 208,9 млн. грн, студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів - на суму 94,85 млн. грн, дітей від 6 до 14 років - на суму більш як 30 млн. грн, депутатів Верховної Ради України - на суму 832 тис. грн.

При цьому в січні-липні від обласних держадміністрацій одержана компенсація у розмірі 87,54 млн. грн (41,9%), від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за перевезення студентів - у розмірі 12,435 млн. грн (13,1%). За перевезення дітей від 6 до 14 років компенсація не одержана. Від Верховної Ради України компенсація становила 591 тис. грн (71%).

Загальна заборгованість за пільгові перевезення за 2012 рік перед залізницями України становить більш як 234 млн. грн. Зокрема, заборгованість Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за перевезення студентів становить 82,4 млн. грн, за перевезення дітей від 6 до 14 років — 30,12 млн. грн. Заборгованість обласних держадміністрацій становить 121,357 млн. грн, Верховної Ради — 248 тис. грн.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсягу надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян.

У приміському сполученні пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Згідно із законодавством збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів мають відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів.