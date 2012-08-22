Головою правління “Українського Дунайського пароплавства” призначено Долгова

Міністерство інфраструктури України призначило головою правління приватного акціонерного товариства “Українське Ддунайське пароплавство” (УДП) Олександра Долгова, який з 11 травня виконував обов'язки голови правління.

Як повідомляється у системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідний наказ підписано 14 серпня.

Згідно з наказом Мініфраструктури, О.Долгова призначено на умовах контракту на строк до 13 серпня 2017 року включно.

Нагадаємо, УДП у першому півріччі 2012 року одержало 30,804 млн. грн чистого збитку, тоді як за січень-червень 2011 року чистий прибуток підприємства становив 2,227 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Українське Дунайське пароплавство» - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

За підсумками 2011 року «Українське Дунайське пароплавство» збільшило чистий збиток у 22 рази у порівнянні з 2010 роком — до 67,082 млн. грн.