«Укрзалізниця» планує в 2013 р. наростити обсяги модернізації електровозів і тепловозів

Залізниці України планують в 2013 році наростити обсяги модернізації електровозів і тепловозів для впровадження енергозберігаючих технологій, поліпшення експлуатаційних характеристик локомотивів та умов праці локомотивних бригад.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, в 2012 році залізничники планують модернізувати 15 електровозів ВЛ11, з яких вже модернізовано 6 одиниць, а з 2013 року щорічно проводити модернізацію 20 таких електровозів.

Вартість модернізації і капітального ремонту з продовженням терміну служби на 15 років становить 28% від вартості нового електровоза.

Залізниці провели модернізацію 26 електровозів ВЛ11 автоматичною системою САУРТ-БАРС, річний ефект від впровадження якої на один локомотив становить 170-250 тис. грн.

Крім того, модернізовано 214 електровозів ВЛ80 і ВЛ40 системою автоматичного управління вентиляцією охолоджування тягових двигунів, річний економічний ефект від впровадження якої на одному електровозі становить 160 тис. грн.

Також залізничники модернізують тепловози.

У 2012 році планується модернізувати 16 тепловозів серії ЧМЕЗ, що дозволить економити 80,9% дизельного палива на одну годину прогріву дизеля. Річний ефект від впровадження даної модернізації на одному тепловозі орієнтовно становить 50 тис. грн.

Модернізація тепловозів ЧМЭ3 новим силовим устаткуванням і конденсаторною системою пуску дизеля в середньому за місяць дозволяє зменшити витрату палива одним тепловозом на 1,7%.

Модернізація тепловозів серії М62 новим силовим устаткуванням, вартість якої становить близько 70% від вартості нового тепловозу, дозволяє економити близько 32% палива і 69% мастила, а міжремонтні пробіги збільшуються на 30%.

Довідка УНІАН. У 2011 році «Укрзалізниця» списала близько 60 локомотивів, з них майже 20% - пасажирських.

Зношеність локомотивного парку залізниць становить 97%.