"Дочірній банк Ощадбанку Росії" надасть ПЗ 6 кредитних ліній на 350 млн дол.

Територіально-галузеве об'єднання «Південна залізниця» (ПЗ) залучить у ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 6 кредитних ліній загальним лімітом 350 млн доларів.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, ставка за кредитом становитиме 12% річних.

Кредит залучається на 3 роки.

Нагадаємо, ПЗ відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа залізниці розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

ПЗ за 6 місяці 2012 року збільшило чистий прибуток на 34,69% проти аналогічного періоду 2011 року - до 53,219 млн грн.