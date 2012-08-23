Порти України за 7 місяців збільшили перевалку вантажів на 1,4% - до 91,2 млн тонн

Морські, річкові і рибні порти України, а також причали з обробки вантажів всіх форм власності в січні-липні перевалили 91,158 млн тонн вантажів - на 1,4% більше, ніж у січні-липні 2011 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, за 7 місяців 2012 року порти перевалили 55,113 млн тонн експортних, 10,034 млн тонн імпортних, 23,184 млн тонн транзитних та 2,827 млн тонн вантажів у внутрішньому сполученні.

За даними відомства, морські порти в січні-липні 2012 року збільшили перевалку вантажів на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 88,027 млн тонн. У тому числі перевалка експортних вантажів зросла на 18,4% - до 54,207 млн тонн, а перевалка імпортних, транзитних і вантажів у внутрішньому сполученні скоротилася відповідно на 8,7% (до 9,830 млн тонн), на 19% (до 23,182 млн тонн ) і на 48,1% (до 807,3 тис. тонн).

При цьому перевалка вантажів у річкових портах України в січні-липні 2012 року скоротилася на 1,8% - до 3,131 млн тонн.

Зокрема, перевалка експортних вантажів у річкових портах у січні-липні зросла на 22,7% - до 906,4 тис. тонн, перевалка імпортних вантажів зросла на 37,4% - до 203,8 тис. тонн.

В той же час перевалювання транзитних вантажів у річкових портах скоротився на 89% - до 1,9 тис. тонн, перевалка вантажів у внутрішньому сполученні скоротилася на 11,6% - до 2,019 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, морські торговельні порти України в січні-липні 2012 року, за оперативними даними, скоротили переробку вантажів на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 62,746 млн тонн.

За даними Держстату України, підприємства морського і річкового транспорту України в січні-липні 2012 року скоротили перевезення вантажів на 20% порівняно з січнем-липнем 2011 року - до 4,1 млн тонн, перевезення пасажирів скоротилися на 17,1% - до 3,6 млн пасажирів.