З 1 вересня дозволи на здійснення міжнародних автоперевезень видаватиме Укртрансінспекція

З 1 вересня 2012 року дозвільні документи для здійснення перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні оформлятиме і видаватиме Укртрансінспекція, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, вже визначено перелік пунктів видачі дозволів управлінь Укртрансінспекції в Києві, Севастополі, Криму, на Закарпатті і Волині, у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Харківській, Чернігівській і Чернівецькій областях.

Таким чином, повністю завершено передачу функцій видачі дозволів автоперевізникам для здійснення міжнародних перевезень від «Служби міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) до Укртрансінспекції (відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих актів ).

Плата за видачу дозвільних документів на здійснення міжнародних автоперевезень стягуватиметься відповідно до постанови уряду від 9 червня 2011 року № 929 «Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському і річковому транспорті, Державним агентством з туризму і курортів і капітанами морських торгових портів платних адміністративних послуг».

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури в січні п.р. запропонувало не передавати видачу дозволів на міжнародні автомобільні перевезення у відання дозвільних центрів і залишити цю функцію у віданні Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція), яка створюється замість ліквідованої «Служби міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП).

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізникові України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення видаються уповноваженими органами договірних сторін і є іноземними документами, які оформляються тільки в пунктах пропуску на державному кордоні за фактом прибуття українських автотранспортних засобів у пункт пропуску через державний кордон.

Цей дозвіл, на відміну від ліцензії, не дає права на здійснення певного виду господарської діяльності.