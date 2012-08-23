Південно-Західна залізниця відкрила нову автостанцію «Видубичі»

15:28, 23 серпня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця в рамках затвердженого Кабінетом міністрів проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві, на залізничній ділянці «Київ-Московський - Дарниця», відкрила новозбудовану автостанцію «Видубичі».

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття автостанції взяли участь прем'єр-міністр України Микола Азаров, заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко, гендиректор «Укрзалізниці» Володимир Козак, начальник ПЗЗ Олексій Кривопішин.

Загальна вартість робіт із будівництва автостанції «Видубичі» становила 57 млн грн.

Автостанція розташована в районі станції метро «Видубичі», в зоні Видубицького транспортного вузла.

Загальна площа двоповерхової будівлі станції становить 2 740 кв. метрів.

Загальна територія автостанції становить 4,526 га.

У зоні Видубицького транспортного вузла перетинаються шляхи ліній метрополітену, міської електрички, розташовані залізничні платформи «Видубічи» й «Видубичі-Трипільська».

Комплекс споруд автостанції може обслуговувати понад 20 тис. пасажирів на добу.

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