«Укрзалізниця» зафіксувала на під'їзді до підприємств 38 покинутих вантажних потягів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на 23 серпня 2012 року зафіксувала 38 вантажних потягів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на Південно-Західній залізниці простоюють 7 потягів; на Одеській залізниці покинуто 7 потягів, на Придніпровській – 15 і на Донецькій – 9.

Унаслідок порушення підприємствами нормативних термінів завантаження і вивантаження затримано і вилучено з обігу 2023 вагони.

Найбільше потягів скупчилися біля станцій Кривий Ріг Головний і Кривий Ріг; Коростень-Житомир, Пенізевичі, Комунарськ, Берегове, Дар'ївка, Лобовські Копальні та ін.

“Затримки вагонів замовників послуг «Укрзалізниці» мають систематичний і прогресувальний характер, - йдеться у повідомленні відомства. - Зокрема, підприємства не виконують норми і значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних шляхах. Така практика недотримання регламенту операцій завантаження-вивантаження, простій вагонів і цілих потягів на під'їзних шляхах підприємств призводять до втрат вантажних ресурсів”.

Крім того, в “Укрзаліниці” наголошують, що кинуті потяги нерідко перешкоджають руху вантажних і пасажирських потягів на магістральних шляхах, що також призводить до фінансових втрат залізниці, які поки що не відшкодовуються.

“Унаслідок неефективного використання вантажних вагонів страждають вітчизняні підприємства і економіка України загалом. «Укрзалізниця» наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу (ЄТП) і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників своєчасного повернення дефіцитного рухомого складу”, - резюмується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України через простої і затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіювати у перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали через це більш ніж 96 млн. грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.