У центрі з обслуговування швидкісних поїздів почалися підготовчі роботи

У центрі з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів почалися підготовчі роботи щодо забезпечення опаленням і електропостачанням, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

Згідно з повідомленням, 23 серпня генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак проінспектував хід будівництва центру. Він перевірив роботу сучасного автоматизованого вагономийного комплексу і облаштування сучасного ремонтно-екіпірувального цеху, де обслуговування електропоїздів здійснюватиметься одночасно на трьох рівнях.

В.Козак обговорив з керівництвом Української залізничної швидкісної компанії, Південно-Західної залізниці, проектантами та іншими фахівцями питання забезпечення центру необхідним устаткуванням, запчастинами для здійснення ремонтів, підготовки складів для їх зберігання, облаштування побутових приміщень (роздягалень, душових кімнат, їдальні тощо) для бригад поїздів та інших працівників центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів.

«Всі працівники центру мають працювати у зручних і безпечних умовах. Потрібно все врахувати до найменших деталей, щоб стюарди і машиністи мали все необхідне для підготовки в рейс, щоб були дотримані всі необхідні норми функціонування кожного об'єкту», - відзначив гендиректор «Укрзалізниці».

В даний час у центрі з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів проводяться підготовчі роботи щодо забезпечення його опаленням і електропостачанням.

До кінця року ремонтно-екіпірувальний цех буде оснащено устаткуванням для демонтажу колісних пар і візків.

Нагадаємо, що в ремонтно-екіпірувальному цеху обслуговування електропоїздів здійснюватиметься одночасно на трьох рівнях.

На першому рівні оглядатимуть ходові частини поїзду: колісні пари, рами візків, самшитові вузли, підвіски, редуктори, амортизатори, устаткування дискових колісних гальм, гальмівне устаткування, тягові двигуни та інші деталі.

На другому рівні здійснюватиметься огляд підвагонного устаткування, прибирання салонів поїзду за допомогою пилососів і дезинфекція санвузлів.

На третьому рівні оглядатиметься покрівельне устаткування: струмоприймачі, головні вимикачі, розрядники, ізолятори, фільтри системи кондиціонування тощо.

В даний час реалізується перший етап будівництва центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів.

На другому етапі буде побудовано цех з виконання капітального ремонту і відділення з ремонту основного устаткування.

Під час капітального ремонту з електропоїзда зніматиметься основне устаткування (візки, колісні пари, тягові електродвигуни, трансформатори, компресори). Вони переміщатимуться в ремонтні відділення, де здійснюватиметься діагностика, ремонт, налагодження і випробування устаткування. Після цього здійснюватиметься подальше установлення відремонтованого устаткування на електропоїзд.

Наприкінці липня «Укрзалізниця» заявила, що планує до кінця серпня завершити основні роботи з будівництва Центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів на базі депо станції Дарниця в Києві.

Довідка УНІАН. На залізницях України швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem курсують під брендом «Український експрес».

Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.