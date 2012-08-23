«Бориспіль» може зупинити обслуговування рейсів МАУ через борги

Найбільший український аеропорт «Бориспіль» може зупинити обслуговування рейсів компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) через заборгованість, повідомила прес-служба аеропорту на сторінці соціальної мережі Facebook.

«Внаслідок невиконання перевізником фінансових зобов'язань перед аеропортом може бути ухвалено рішення про припинення обслуговування рейсів боржника до відновлення фінансової дисципліни», - попередила пасажирів прес-служба аеропорту.

В свою чергу авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» спростувала інформацію аеропорту й оголосила про рішення оспорювати її в суді.

Як йдеться в прес-релізі компанії, МАУ виконала фінансові зобов'язання перед «Борисполем», погасивши накопичену в «низький» сезон заборгованість.

«Аеропорт «Бориспіль» систематично ігнорує п. 2.2 Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України №337 від 26 квітня 2008 року про застосування спеціальної ставки збору за обслуговування трансферних пасажирів, виставляючи авіакомпанії рахунки за ставкою за обслуговування прямих пасажирів, розмір якої вдвічі вищий. З цієї причини формується штучний борг», - пояснює ситуацію прес-реліз МАУ.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

За січень-червень 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки й СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших містах світу. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.