Комплекс Дарницького залізничного мосту буде готовий до середини жовтня - Азаров

Комплекс Дарницького залізничного моста через Дніпро в Києві буде повністю готовий і введений в експлуатацію до середини жовтня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на урочистому відкритті новозбудованої автостанції «Видубичі», що входить в комплекс, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Ми плануємо не пізніше 14 жовтня повністю здати комплекс, включаючи автодорогу і з'їзди з Дарницького моста», - сказав він.

За словами начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, для введення комплексу також потрібно буде завершити будівництво автомобільного тунелю в районі автостанції «Видубичі», загальна вартість якого становить 57 млн. грн.

При цьому О.Кривопішин відзначив, що для завершення будівництва тунелю необхідно одержати 40 млн. грн.

«Прем'єр-міністр пообіцяв, що ми одержимо 40 млн. для завершення тунелю», - сказав він.

Крім того, він повідомив, що вартість з'їзду з моста на Лівому березі становитиме близько 80 млн. грн. Ще 40 млн. грн буде потрібно на завершення автодороги на Лівому березі.