КрАСЗ модернізував 112 автобусів ПАЗ під шкільні для «АІС»

ТОВ "ВО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) виконало замовлення з модернізації 112 автобусів ПАЗ під шкільні групи компаній «АІС», до якої входить завод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив директор підприємства Микола Черниш.

«Ми сьогодні закінчили це замовлення. Модернізували 112 автобусів. Ми одержували автобуси ПАЗ і переробляли їх. У день робили по 4-5 автобусів. Тепер ці автобуси передані корпорації», - сказав М.Черниш.

При цьому він не уточнив вартість тендерної пропозиції.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного і постгарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один із лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності – продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів, до 6450 од.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Клюєв обіцяє усім регіонам шкільні автобуси до 1 вересня 2013 року