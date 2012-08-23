«Укртелекому» пропонують купити «Кримтел» і відновити взаємоз’єднання мереж

Ліквідатор «Кримтелу» Сергій Шатунов пропонує «Укртелекому» швидше купити «Кримтел» і відновити взаємоз’єднання мереж.

Про це мовиться у листі С.Шатунова на ім'я глави НР «Укртелекому» Пітера Голдшайдера, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У листі, зокрема, наголошується, що у зв'язку з розірванням 1 серпня 2012 року взаємоз’єднання мереж «Кримтелу» з «Укртелекомом» порушено систему дротяного зв'язку в Сімферополі, 18 тис. абонентів не можуть мати повноцінного зв'язку, щомісячні збитки кожної з компаній щомісяця оцінюються у 300 тис. грн, компанія «Кримтел» втрачає абонентів.

Водночас, як повідомляє С.Шатунов, «Укртелеком», перед яким «Кримтел» має борг більш як 5 млн. грн, досі не може ухвалити конкретного рішення за пропозиціями "Кримтелу", щоб прискорити взаємоз’єднання мереж. Зокрема, за його даними, «Кримтел» пропонував різні способи погашення заборгованості, в т.ч. продаж корпоративних прав М.П.Поваляєвої у компанії (70% голосів).

С.Шатунов просить главу НР «Укртелекому» в стислі терміни розглянути ці пропозиції і негайно відновити взаємоз’єднання мереж «Кримтелу» і «Укртелекому».

Коментуючи ситуацію, що склалася, в Інтернет асоціації України відзначили, що через брак не тільки вихідного місцевого зв'язку, але й усіх видів вхідного зв'язку страждають не тільки абоненти «Кримтелу» і «Укртелекому», але й усіх міжнародних операторів.

«Це цілковита дискредитація фіксованого зв'язку, що завдає непоправного збитку авторитету галузі загалом і економіці держави», - мовиться в коментарі ІнАУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2012 року «Укртелеком» розірвав договір про взаємоз’єднання своєї телекомунікаційної мережі з мережею ТОВ ПК «Кримтел» і позбавив останню доступу до телекомунікаційної мережі загального користування України.

Формальним обгрунтуванням розриву договору стало визнання судом «Кримтелу» банкрутом і наявність боргу 10 млн. грн «Укртелекому» (за даними «Укртелекому»). Це призвело до того, що більш ніж 18 тис. абонентів «Кримтелу» не можуть одержувати телекомунікаційні послуги. 16 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) у досудовому розгляді відмовила в задоволенні звернення «Кримтелу» про взаємоз’єднання мереж з «Укртелекомом», порекомендувавши останній звернутися до суду.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн. абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (більш ніж 1,4 млн. абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) в 2011 роки становив 8039,6 млн. грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (м. Сімферополь) створено у жовтні 1993 року, спеціалізується на наданні послуг цифрового міського зв'язку в АР Крим, кількість абонентів – близько 20 тис.