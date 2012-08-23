Вибір поїздів для швидкісного руху залежатиме від їхніх характеристик і якості — Козак

Вибір рухомого складу, який використовуватиметься для організації швидкісного залізничного руху, залежатиме від характеристик і якості таких поїздів.

Про це сьогодні УНІАН заявив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак, коментуючи можливості використання на напрямах швидкісного руху поїздів виробництва Крюковського вагонзаводу.

«Ми не ставимо завдання: Hyundai або Крюковській поїзд. Ми ставимо завдання на оновлення рухомого складу, і вибір виробника залежить від якості поїзду, його технічної надійності і сервісу. Крюковський завод нам сьогодні поки що не запропонував нічого. Є тільки дослідний зразок, який сьогодні випробовується з нашою допомогою. Що покажуть ці випробування, які позитивні й негативні сторони, яким буде сервіс - покаже час. Поки що нам порівнювати ні з чим. У нас лише поки що один виробник — це Hyundai», - сказав він.

В.Козак також повідомив, що план поставок швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai дотримуватиметься згідно з контрактом.

Зокрема, на сьогодні в Одеському порту вивантажено 8-й і 9-й поїзди.

Поставки 10-го поїзду очікується в жовтні.

Довідка УНІАН. Швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem курсують залізницями України під брендом «Український експрес» з Києва до Львова, Донецька і Харкова. Планується організація швидкісного руху на напрямі Київ-Дніпропетровськ.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.