МТС і "ПриватБанк" у Росії представили пристрій для платежів за допомогою мобільного

Роздрібна мережа МТС (ЗАТ «Російська телефонна компанія»), найбільший операторський ритейлер у Росії, і банківська група «ПриватБанк» (ЗАТ «Москомприватбанк»), оголошують про запуск спільного проекту із просування на російському ринку міні-терміналів iPay, що дозволяють використовувати мобільний телефон як термінал для прийому платежів.

Про це повідомили УНІАН у компанії МТС.

Унікальна для російського ринку технологія iPay дозволяє підприємцям і приватним особам приймати оплату товарів і послуг з банківських карт Visa і Mastercard через смартфони та інші мобільні пристрої за допомогою міні-терміналу.

Пристрій являє собой рідер у пластиковому корпусі завбільшки 1,5 х 1,5 см, оснащений чіпом для прочитування даних з магнітної стрічки банківської карти.

Міні-термінал підключається через стандартний аудіороз'єм для навушників 3,5 мм і працює з комп'ютером, ноутбуком, планшетом або смартфоном на базі ОС Android, MACOS (iOS) і Windows. Активація міні-терміналу і трансакції з оплати банківською картою здійснюються за допомогою мобільного додатку iPay, який безкоштовно можна завантажити у магазинах App Store, Google Play, а також на сайті "ПриватБанку".

Довідка УНІАН. ВАТ «Мобільні Телесистеми» (МТС) є провідним телекомунікаційним оператором у Росії і країнах СНД, в т.ч. в Україні. Консолідована абонентська база компанії, без урахування абонентської бази «МТС Білорусь» становить понад 100 мільйонів абонентів.

Роздрібна мережа МТС (ЗАТ «Російська телефонна компанія», ЗАТ «РТК») — найбільший у Росії операторський ритейлер. Створена у 2009 році як 100% дочірня структура ВАТ «Мобільні Телесистеми». Кількість салонів МТС (з урахуванням партнерів, що працюють під брендом МТС) становить 4050, з яких 70 флагманів, компанія представлена в 980 містах Росії.

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 мільйони корпоративних і роздрібних клієнтів у 12 країнах світу, серед яких Росія, Україна, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан. «ПриватБанк» визнаний «Банком року 2011» в Україні (The Banker Awards). У рейтингу 1 000 провідних банків світу «ПриватБанк» увійшов до топ-10 найбільших банків Центральної і Східної Європи.