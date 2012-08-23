Янукович: роботи зі спорудження і ремонту автодоріг активізуються

Будівництво якісних сучасних автодоріг залишається одним із важливих завдань влади.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми багато побудували магістралей, об'їзних доріг навколо великих міст. Але потрібно рухатися зараз з центрів міст далі, доходити до сільської місцевості», - сказав В.Янукович. Він наголосив, що роботи зі спорудження і ремонту доріг активізуються.

У цьому контексті В. Янукович нагадав: якщо у 2009 році в Україні було побудовано і відремонтовано загалом лише близько 150 кілометрів автодоріг, то в 2011-му – незважаючи на складну економічну ситуацію - 1700 кілометрів.

«Цього року, за нашими розрахунками, буде близько 2,5 тис. км», - сказав Президент, додавши, що на сьогоднішній день цей показник вже становить понад 2 тис. кілометрів.

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