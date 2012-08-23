«Укрзалізниця» планує в листопаді повністю розрахуватися за кредитом Barclays bank

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в листопаді повністю розрахуватися за кредитним договором, укладеним з Barclays bank.

Про це УНІАН у четвер, 23 серпня, повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

За його словами, завершальний платіж Barclays bank становитиме 55 млн. доларів.

«За Barclays bank ми 45 млн. доларів заплатили в серпні і 55 млн. доларів заплатимо в листопаді і повністю розрахуємося з Barclays bank», - сказав він.

В.Козак відзначив, що кредитні кошти Barclays bank були спрямовані на будівництво залізнично-автомомбільного мостового переходу через Дніпро у Києві.

Довідка УНІАН. У 2010 році "Укрзалізниця" підписала з Barclays capital bank договір про реструктуризацію на п'ять років виплат за кредитом у розмірі 550 млн. доларів США, за яким термін виплати за кредитом перенесено з 2010 на 2013 рік.

Кредитна угода з Barclays capital bank на суму понад 550 млн. доларів була підписана в липні 2007 року. Кредит був наданий без державних гарантій під ставку LIBOR +2,5% на три роки з відстроченням платежу.

Кредитні кошти надано для фінансування добудови мостового переходу через Дніпро в Києві, відомого як “міст Кірпи”, модернізації колійного господарства і придбання рухомого складу.

Також для будівництва “мосту Кірпи” “Укрзалізниця” залучила кредит «Дойче Банку АГ» у розмірі 700 млн. дол. США строком на 7 років за процентною ставкою Libor + 6,5% річних. Цей кредит був погашений у жовтні 2011 року.

Загалом будівництво мосту обійшлося у 8,5 млрд грн. Воно було розпочате в 2004 році і завершилося в 2011 році.