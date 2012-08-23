Мінінфраструктури пропонує створити концерн на базі трьох портів Придунав'я

Міністерство інфраструктури пропонує на базі трьох портів Дунайського регіону — Ізмаїльського, порту Рені і Усть-Дунайського створити об'єднання підприємств у формі концерну.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури України, відповідний проект «Пріоритетний розвиток Придунав'я» був представлений на засіданні створеної при відомстві Координаційної ради з питань розвитку підприємств морегосподарського комплексу регіону.

«Економічний експеримент направлений у першу чергу на забезпечення максимально ефективного об'єднання виробничих потужностей підприємств. Підприємства повинні відійти від політики конкуренції між собою за вантажі», - йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.