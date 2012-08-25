Янукович та Азаров привітали працівників авіації з професійним святом

Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров привітали працівників авіаційної галузі із професійним святом - Днем авіації.

Як підкреслюється у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті, «військові та цивільні пілоти, працівники авіаційної промисловості - це гордість України. Усе, чого досягла галузь упродовж свого існування, є результатом самовідданої праці мужніх, талановитих і відданих своїй справі людей».

В.Янукович висловив впевненість, що професіоналізм, досвід і відповідальність працівників авіагалузі забезпечать сталу роботу авіаційного транспорту, сприятимуть модернізації існуючих виробничих потужностей, що дасть змогу завоювати нові ринки збуту.

У свою чергу М.Азаров відзначив, що авіація є однією з найважливіших і найпрестижніших індустрій сучасного світу, а рівень її розвитку – красномовний показник конкурентоспроможності держави, її економічної, технічної та наукової могутності.

«За рік, що минув, Вам вдалося досягнути вагомих результатів. Введено в дію новий Повітряний кодекс України, побудовано сучасну інфраструктуру аеропортів, врегульовано питання навчання пілотів на сучасних літаках тощо. Міжнародні експерти високо оцінили проведену роботу та здобутки української авіації», - йдеться у вітанні М.Азарова, повідомляється на Урядовому порталі.

Прем’єр переконаний, що праця працівників авіаційної галузі і надалі слугуватиме економічному розвитку України, зміцнюватиме її авторитет як авіаційної держави.