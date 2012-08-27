Путін призначив спецпредставника з делімітації і демаркації кордонів з країнами СНД

Москва. Президент Росії Володимир Путін призначив посла з особливих доручень МЗС РФ Ігоря Братчикова спеціальним представником глави держави з делімітації і демаркації державного кордону Росії із суміжними країнами – учасницями СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ В.Путін підписав 25 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія 3 квітня розпочали польовий етап демаркації спільного державного кордону. Робочі групи Спільної демаркаційної комісії виносять і позначають лінію державного кордону на місцевості.

12 липня в Ялті президенти України і Росії Віктор Янукович і В.Путін підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці.

У документі наголошується на намірі сторін забезпечити співпрацю в Азово-Керченській акваторії, включаючи стабільну роботу і розвиток Керч-Єнікальського каналу шляхом створення українсько-російської корпорації з управління цією судноплавною артерією.

Росія і Україна в грудні 2003 року підписали Договір про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Проте питання спільного використання Азовського моря і Керченської протоки дотепер не врегульоване.

Україна наполягає на проведенні лінії поділу на основі адміністративного кордону між колишнім Радянським Союзом та УРСР, яка позначена на картах і планах.

Російська сторона вважає, що відповідно до законодавства колишнього СРСР, внутрішні води між республіками Союзу не розмежовувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Україна і РФ у вересні продовжать «малювати» кордони в Азовському і Чорному морях