Електромобілем на вокзалі Дніпропетровська скористалися понад 7 тис. пасажирів

Послугою з перевезення ручної поклажі електромобілем на залізничному вокзалі Дніпропетровськ-Гловний від початку року скористалося 7,134 тис. пасажирів.

Як повідомляє прес-центр Придніпровської залізниці (ПрЗ), електромобіль з водієм для зручності пасажирів постійно стоїть на спеціальному майданчику перед залізничним вокзалом або в багажному відділенні.

Водій електрокара власноручно завантажує речі пасажирів, які виявили бажання скористатися цією послугою, і допомагає людям з обмеженими фізичними можливостями.

Вартість послуги - 8 грн. за перевезення одного місця ручної поклажі.

Довідка УНІАН. Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Головний - один з найбільших вокзалів Придніпровської залізниці.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа підприємства перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більш як половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПрЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.