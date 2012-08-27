Royal Caribbean планує включити Одесу у свої маршрути з квітня 2014 року

Круїзна компанія Royal Caribbean планує з квітня 2014 року зробити Одесу базовою стоянкою для регулярних пасажирських рейсів суден Royal Caribbean (США) у басейні Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в Одеському порту.

У даний час Royal Caribbean веде переговори з судновим агентом Inflot World Wide про організацію регулярних пасажирських суднозаходів у басейн Чорного моря.

Нагадаємо, за підсумками 2011 року в Одеському порту було здійснено 76 суднозаходів круїзних суден, у плані на 2012 рік — 73 суднозаходи. На 2013 рік подано заявки на заходження 64 круїзних суден.

Раніше Royal Caribbean заявила про наміри інвестувати у розвиток інфраструктури Ялтинського і Севастопольського морських портів.

Довідка УНІАН. Royal Caribbean International — американсько-норвезьке підприємство з штаб-квартирою у Маямі, США, власником якої є материнська компанія Royal Caribbean Cruises Ltd. Заснована в 1968 році. Частка компанії на світовому круїзному ринку оцінюється у більш ніж 25%.

Одеський порт – один із найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торговельних шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більш ніж 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів за рік.