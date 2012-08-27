Одеська залізниця залучить кредит Ощадбанку на 192,542 млн грн

Одеська залізниця (ОЗ) залучить кредит у ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) кредит на 192,542 млн грн строком на 3 роки.

Про це ОЗ повідомила на сайті держзакупівель.

Згідно з повідомленням, вартість акцептованої пропозиції становить 7,465 млн доларів.

Нагадаємо, ОЗ заявляла про намір випустити єврооблігації на 125 млн доларів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила навантаження на 11,7% порівняно з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% порівняно з 2010 роком - до 169,1 млн грн.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.