Донецька залізниця з початку року 11 разів включала VIP-вагон до складу поїздів

Донецька залізниця (ДЗ) з початку 2012 року 11 разів на замовлення фізичних та юридичних осіб включала до складу поїздів спеціальний вагон-салон.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, основними напрямками, на яких використовувався вагон-салон - Сімферополь, Київ, Москва, Одеса.

Нагадаємо, що вартість послуг вагона-салону включає в себе користування безпосередньо вагоном-салоном (в середньому 2829,14 грн на добу) та оплату вартості проїзду одинадцяти СВ-місць у вагоні згідно з Правилами перевезень.

Так вартість поїздки з Донецька до Києва становить 17,914 тис. грн (фірмовий поїзд № 37 «Донбас»), а з Донецька до Львова 18,573 тис. грн (поїзд № 69 сполученням Маріуполь-Львів).

При цьому ДЗ відзначає, що за 5 місяців 2012 року спеціальний вагон-салон Донецької залізниці включався у склади поїздів 8 разів за замовленням фізичних та юридичних осіб.

Довідка УНІАН. Вагон-салон розрахований на 11 місць. У вагоні є великий зал, кухня, просторе спальне купе.

Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою. У залі є м'який куточок, комп'ютер, аудіо-та відеотехніка. У спальному купе розташовані ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер і ванна кімната. Передбачено також спеціальне купе для охорони та провідників.