УЗ стурбована несанкціонованими втручаннями в роботу залізниць

Залізничники стурбовані нерідкісними випадками несанкціонованих втручань у роботу залізничного транспорту, повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, 25 серпня поїзд № 341 сполученням Москва - Кишинів було затримано на ст. Могилів-Подільський через повідомлення невідомої особи про замінування поїзда. Повідомлення про замінування не підтвердилося, однак перевірка поїзда працівниками МНС тривала понад 3 години. За підозрою у скоєнні терористичного акту затриманий пасажир поїзда.

27 серпня на перегоні Полтава-Південна - Мала Перещепинська сигнальна установка працювала, показуючи тільки червоний колір через викрадення невідомими особами трансформатора, що призвело до майже 40-хвилинної затримки руху шести поїздів.

«Укрзалізниця» відзначає, що на нових електропоїздах встановлюється система контролю несанкціонованого проникнення сторонніх осіб у вагони, що знаходяться у відстої, і системи відеоспостереження у вагонах.

Нагадаємо, в 2011 році на залізницях України було зареєстровано 181 факт втручання у роботу залізничного транспорту, в тому числі 24 повідомлення про мінування на вокзалах і в поїздах, 74 випадки виявлення вибухових пристроїв у рухомому складі та на об'єктах інфраструктури (частіше часів Великої Вітчизняної війни), 36 крадіжок або пошкодження елементів рухомого складу та інфраструктури, вантажів, які спричинили перерви в русі або відчеплення вагонів, 19 випадків накладення сторонніх предметів на рейки, які призвели до наїздам на них рухомого складу, 7 випадків перекриття руху потягів сторонніми особами, а також 13 випадків насильства щодо залізничників.

Матеріальні збитки від несанкціонованого втручання в роботу залізниць становили в 2011 році 222,9 тис. грн.