Частка планшетів на ринку портативних комп'ютерів в Україні зросла до 15%

Згідно з дослідженням мережі «Цитрус», в першому півріччі 2012 року частка продажів планшетів в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла в п'ять разів і становила 15% продажів усіх портативних комп'ютерів (ноутбуків) в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі «Цитрус».

Згідно з аналізом даних «Яндекс.Маркет», якщо в червні 2011 р. тільки один з 35 шукачів планшетів ставав їх власником, то в червні 2012 р. кожен двадцять п'ятий завершує свій пошук купівлею нового планшета. На противагу цьому, ноутбуками хоч і продовжують активно цікавитися, але купувати їх українці не поспішають - про це свідчить той факт, що зараз їх володарем стає всього лише один з 60 користувачів, проти одного з 40 у 2011 році.

Насамперед, планшети відбирають частку ринку у нетбуків, при цьому експерти «Цитрус» вважають, що цілком імовірно, що вже через рік «ми взагалі забудемо про категорії нетбуків, як це вже сталося в свій час з КПК (кишенькові персональні комп'ютери - УНІАН)».

За оцінкою Віктора Шолошенка, директора маркетингу мережі «Цитрус», продажі в Україні планшетів в нинішньому періоді "Back to School" (15 серпня-15 вересня-періоду, коли багато хто замислюється про купівлю нового або заміну старого планшетного або «настільного» комп'ютера) на рівні 27 тис. штук проти 9 тис. нетбуків.

Оскільки найпопулярнішим планшетом, як в Україні, так і в світі є iPad - на сьогоднішній момент в світі продано більше 84 млн пристроїв, і більше 100 тис. штук в Україні, найпопулярнішим розміром для планшета є діагональ 10'' - близько 56% всіх планшетів, проданих в Україні у травні 2012 року. Одним з найбільш швидкозростаючих сегментів планшетів в Україні став сегмент дешевих 7-дюймових планшетів. З появою недорогих Amazon Kindle Fire і PocketBook цей сегмент зайняв майже 31% всіх планшетів, а з виходом нового Google Nexus 7 з характеристиками планшетів цінової категорії 4000 грн, а ціною всього лише 2299 грн, до Нового року цей сегмент в Україні може зрости до 50 %.

Говорячи про наявність вбудованого 3G/4G модуля, ним оснащені всього лише 38% всіх проданих в Україні планшетів в травні 2012 р. Це ще раз свідчить про популярність в Україні недорогих моделей планшетів, які забезпечують свою низьку ціну за рахунок зниження витрат на додаткове «залізо». Також завдяки цьому планшети стали набагато доступнішими, ніж раніше - середня ціна на планшет в Україні становить 3949 грн в порівнянні з 5321 грн у травні 2011 р.

Зниження цін не тільки на бюджетні Андроїд-планшети, але і на планшети Apple, а також можливий випуск у вересні планшета iPad mini, дасть можливість Apple вийти на ті показники, які опублікували Gartner - очікувані 73 мільйони проданих планшетів в 2012 році (рівні ринковій частці 61,4%) при 40 мільйонах Андроїд-планшетів (з ринковою часткою 40%)