Підприємства транспорту в січні-липні збільшили сплату податку на прибуток до 2,3 млрд грн - ДПСУ

Підприємства сфери транспорту в січні-липні 2012 року перерахували до бюджету 2,3 млрд грн податку на прибуток, що на 9,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

Підприємства целюлозно-паперової промисловості та видавничої справи з початку року направили в бюджет 238,5 млн грн податку на прибуток, що на 32,8% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

За даними ДПСУ, також зафіксовано зростання сплати податку виробниками неметалевих мінеральних виробів. Представники даного сегмента сплатили 193,8 млн грн податку на прибуток, що на 12,5% перевищує аналогічний показник минулого року.

Підприємствами сільського господарства, мисливства та лісового господарства з початку року сплачено 165,9 млн грн податку, це на 14,6% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Нагадаємо, з початку року до держбюджету надійшло 29,1 млрд грн податку на прибуток. Плановий показник Міністерства фінансів перевиконано на 4,3%.