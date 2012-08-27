НКРЗІ затвердила правила користування кабельною каналізацією електрозв'язку

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затверджено Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗІ.

Зазначений документ визначає умови доступу до кабельної каналізації електрозв'язку та регулює відносини між операторами/провайдерами телекомунікацій та власниками кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ), які мають намір на договірних засадах спільно використовувати ККЕ для власних потреб.

Документ розроблено відповідно до Закону України «Про телекомунікації», частиною 2 статті 66 якого передбачено державну регуляцію комісією тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій.

Прийняття Порядку, на думку комісії, дасть можливість врегулювати взаємодію операторів при організації доступу та надання в користування ККЕ, лібералізувати доступ і користування ККЕ, створити рівноправні умови для користування ресурсами інших суб'єктів господарювання в сфері телекомунікацій, а також сприятиме розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України.

Основна мета прийняття цього документа - це створення рівноправних умов користування ККЕ для всіх суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій, що сприятиме істотному поліпшенню умов конкуренції. Правилами регламентується весь технологічний процес надання послуги: від видачі технічних умов та бронювання місця в ККЕ до прокладання кабелю та використання ККЕ.

Документ пройшов громадське обговорення, НКРЗІ розглянула всі зауваження і пропозиції, які надійшли від операторів телекомунікацій, Української асоціації операторів зв'язку «Телас», ІнАУ, УСПП.

Документ буде поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

За різними оцінками, 90% кабельної каналізації країни володіє «Укртелеком», який є монополістом на цьому ринку, тарифи на доступ в ККЕ встановлює НКРЗІ.