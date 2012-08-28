У Дніпропетровській області всі шкільні автобуси обладнані системами GPS-моніторингу

У Дніпропетровській області з 1 вересня стартує електронний проект «Логістика шкільного автобуса», в рамках якого в усіх 302 шкільних автобусах встановлені системи GPS-моніторингу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

«Це дасть змогу контролювати рух автобусів, що перевозять учнів і вчителів у сільській місцевості. Завдяки цій системі батьки зможуть дізнатися про місцезнаходження шкільного автобуса через Інтернет-сайт (http://monitor.carsat.od.ua/)», - зазначив губернатор Олександр Вілкул.

Інформація про автобуси транслюватиметься через супутник, через мобільного оператора GSM, потім через Інтернет-канали інформація подається для Головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Далі інформація стає доступною для диспетчерів і операторів шкіл та через WEB-інтерфейс - для батьків учнів.

Цією системою в період негоди і в зимовий період також користуватимуться служби МНС для надання своєчасної допомоги.

У повідомленні підкреслюється, що в Дніпропетровській області всі учні і вчителі шкіл сільських районів забезпечені безплатним підвезенням до школи.