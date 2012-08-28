«Богдан» переміг у тендері на поставку 4-х трамваїв для «Київпастрансу»

Одна із найбільших автокорпорацій України «Богдан Моторс» перемогла в тендері на поставку 4-х трамваїв вартістю 63,8 млн грн для комунального підприємства «Київпастранс».

Про це йдеться у «Віснику державних закупівель».

Згідно з угодою, Луцький автоскладальний завод корпорації «Богдан Моторс» поставить Києву 4 трисекційні трамваї довжиною понад 25 метрів до кінця 2012 року.

На початку року «Київпастранс» і корпорація «Богдан» підписали меморандум про співпрацю в проекті поновлення трамвайного парку столиці «Київський трамвай».

В рамках проекту «Богдан» взяв на себе зобов'язання з виготовлення вагонів для односекційних трамваїв (15 метрів), а також зі створення трисекційних трамваїв (до 30-40 метрів) у співпраці з білоруським виробником міського транспорту «Белкоммунмаш» і російською компанією «Росукрелпром» .

За оцінкою «Київпастрансу» на початку поточного року, потреба Києва в нових 30-40-метрових трамвайних вагонах становить 100-120 одиниць, 15-метрових - 40-45 одиниць, капітально відремонтованих вагонах - 100 одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

Наразі методом повномасштабного виробництва випускаються легкові авто Lada і Hyundai.