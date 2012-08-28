Air Arabia з жовтня починає польоти за маршрутом Одеса – Шарджа

Найбільший бюджетний авіаперевізник Північної Африки і Близького Сходу авіакомпанія Air Arabia з жовтня 2012 року почне регулярні польоти за маршрутом Одеса – Шарджа (ОАЕ).

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Одеса», в літньому розкладі до 26 жовтня 2012 року Air Arabia рейси за цим маршрутом будуть виконуватися у п'ятниці.

Починаючи з 30 жовтня, з переходом на зимовий розклад – двічі на тиждень: у вівторки і п'ятниці.

Час у дорозі – близько 5 годин, це максимальний польотний час для регулярних рейсів, які на сьогодні здійснюються з Міжнародного аеропорту «Одеса».

Нагадаємо, Air Arabia має намір у зимовому розкладі 2012-2013 року збільшити кількість рейсів за маршрутом Харків – Шарджа – Харків до двох на тиждень.

Зимовий розклад почне працювати з 27 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Air Arabia (Дубаї) була створена в 2003 році. Складається з групи компаній і здійснює рейси у більш ніж 57 міст затребуваних туристичних напрямків Північної Африки, Близького Сходу та Індії.

Флот Air Arabia складається із 27 сучасних лайнерів A320, при цьому компанія має дійсне замовлення ще на 44 літаки типу Airbus 320.

В Україні компанія Air Arabia почала свою діяльність у жовтні 2008 року в Києві. Сьогодні авіакомпанія виконує рейси з Києва, Донецька, Харкова.

Шарджа – третє за величиною місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Шарджа, розташований на березі Персидської затоки на північний схід від столиці — Абу-Дабі по сусідству з Дубаєм і Аджманом, утворюючи агломерацію.