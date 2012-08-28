Чистий прибуток компанії «МТС Україна» у другому кварталі зріс на 57%

Чистий прибуток оператора мобільного зв'язку «МТС Україна» в другому кварталі 2012 року зріс на 57,4% у порівнянні з другим кварталом 2011 року і становить 509,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Дохід за звітний період зріс на 7,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і перевищив 2,39 млрд грн.

За даними компанії, головні чинники зростання показників у 2-му кварталі 2012 року: збільшення абонбази, збереження зростання споживання голосових і додаткових послуг, а також збільшення доходів, зокрема за рахунок гостьового роумінгу під час проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу.

Показник OIBDA в другому кварталі п.р. зріс на 14,8% у річному обчисленні і становив 1,24 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 6,8 в.п. щодо попереднього року і становила 51,9%. Зростання маржі OIBDA у 2-му кварталі обумовлене, зокрема, разовою корекцією у розмірі 48,1 млн. грн, пов'язаною із взаєморозрахунками за інтерконектом.

За рік абонбаза «МТС Україна» збільшилася на 800 тис. абонентів, або на 4,5%, і на кінець 2-го кварталу 2012 року становила 19,6 млн. У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року щомісячний дохід з одного абонента (ARPU) в 2-му кварталі 2012 року зріс на 3,2% і становив майже 40,1 грн. Щомісячний трафік одного абонента (MOU) досяг 611 мін, зростання становило 4,2% у річному обчисленні.

У другому кварталі зберігалися високі темпи споживання додаткових послуг – їх частка у структурі ARPU досягла 27,6%. Найбільш значне зростання показали послуги передачі даних – за рік доходи від них зросли на 15%.

Капітальні витрати компанії у 2-му кварталі 2012 року становили 20,6 млн. дол.

Консолідований чистий прибуток по Групі МТС (власник ВАТ «МТС», Росія) у 2-му кварталі 2012 року, без урахування списань, становив 357,5 млн. дол. З урахуванням списань у розмірі 1,08 млрд грн, у другому кварталі 2012 року, через знецінення активу в Узбекистані, скоректований чистий збиток Групи МТС за звітний період становив 682 млн. грн.

Консолідована виручка Групи МТС у другому кварталі 2012 року не змінилася в річному обчисленні (зросла на 3,6% у квартальному обчисленні) і становила 3,122 млрд дол.

Консолідований показник OIBDA Групи МТС у 2-му кварталі 2012 року збільшився на 5,4% і становив 1,37 млрд дол. Маржа OIBDA в 2-му кварталі 2012 року становила 44%, що на 2,4 в.п. більше, ніж у 2-му кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більш ніж 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує 19,4 млн. абонентів. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).