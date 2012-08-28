Від початку серпня на залізничних переїздах сталося декілька безпрецедентних ДТП

Від початку серпня на залізничних переїздах сталося декілька екстраординарних випадків, що свідчать про низьку культуру водіїв та їхнє безвідповідальне ставлення до власного життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, 16 серпня на перегоні Каховка-Завітне на регульованому залізничному переїзді 275 км при справній сигналізації із заборонним сигналом водій легкового автомобіля «Шкода» виїхав на переїзд і був збитий поїздом № 5971, що слідував зі швидкістю 25 км/год. Травмованих немає.

17 серпня на станції Херсон-Порт на регульованому залізничному переїзді при справній сигналізації із заборонним сигналом водій вантажного автомобіля КамАЗ із причепом виїхав на переїзд, де був збитий поїздом, який слідував зі швидкістю 10 км/год. Травмованих немає.

18 серпня на перегоні Ямниця-Єзуполь на переїзді, що не охороняється, обладнаному сигналізацією переїзду, водій автомобіля «Фольксваген пасат», не дивлячись на дорожні знаки на підходах до переїзду, при справній попереджувальній сигналізації виїхав на переїзд, де його збив поїзд. Локомотив не пошкоджено, постраждалих у ДТП немає. Водій з місця події зник.

20 серпня на станції Казатин-1 на службовому переході стався наїзд на скутер. Смертельно травмовано жінку.

Провини залізничників і претензій до залізниці у жодному з цих випадків немає.