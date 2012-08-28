Придніпровська залізниця відкриє на станції Запоріжжя-Ліве пункт усунення комерційних несправностей

Придніпровська залізниця (ПрЗ) планує до 2014 року ввести в експлуатацію вдосконалений пункт усунення комерційних несправностей на базі вже діючого пункту комерційного огляду вагонів на станції Запоріжжя-Ліве Запорізької дирекції залізничних перевезень.

Як повідомляє ПрЗ, будівництво пункту почалося в липні 2012 року.

Пункт являтиме собою цілий комплекс із сучасним технічним оснащенням, підведенням залізничних колій і автомобільних доріг, призначений поліпшити технології комерційного огляду вагонів і забезпечити повне усунення недоліків, які при цьому виявляються.

Проект оновленого пункту усунення комерційних несправностей для ПрЗ розробили фахівці ДП «Дніпрозалізничпроект».

Нагадаємо, аналогічний пункт усунення комерційних несправностей з 2007 року діє на станції Нижньодніпровськ-Вузол Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року ПрЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа підприємства перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПрЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.

У першому півріччі 2012 року ПрЗ скоротила щодо відповідного періоду 2011 року чистий прибуток на 16,3% - до 31,435 млн. грн.