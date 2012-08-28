«ЮТейр-Україна» збільшить частоту польотів між Києвом і Донецьком

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» планує з 3 вересня 2012 року збільшити частоту польотів між Києвом і Донецьком на один рейс – до чотирьох рейсів у будні дні і до трьох – у суботу та неділю.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Новий рейс щодня вилітатиме з Києва о 13.20 за місцевим часом, з Донецька – о 16.30.

Усі рейси на маршруті Київ-Донецьк виконуються на нових літаках АТR-72-500.

Обслуговування на борту організоване у двокласній компоновці «Економ» і «Преміум».

Нагадаємо, в кінці серпня авіакомпанія «ЮТейр-Україна» одержала безпосередньо із заводу-виробника у Тулузі п'ятий літак ATR-72-500, раніше «ЮТейр-Україна» одержала два літаки Bombardier CRJ-200.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту “Київ” (Жуляни). У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% у порівнянні з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр-Україна» виконала 1 770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

На сьогоднішній день флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 747-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТейр-Україна» виконує внутрішні рейси з Києва до Донецька, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, а також міжнародні рейси до Москви з Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Миколаєва і чартерні рейси у співпраці з ТОВ «Anex Tour» з Києва до Анталії, Хургади, Шарм-ель-Хейха.